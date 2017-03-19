Бойовики за добу 85 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики 85 разів обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок яких поранення дістали п'ятеро українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Луганського з мінометів калібру 82 мм та 120 мм і гранатометів, поблизу Невельського і Пісків – з великокаліберних кулеметів, поблизу Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам'янки – з гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

"На маріупольському напрямі для ураження наших позицій поблизу Водяного і Павлополя ворог двічі використовував артилерію калібру 122, а поблизу Широкиного міномети калібру 120 мм. По укріпленнях у районі Мар'їнки та Гнутового з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в "Фейсбуці".

На луганському напрямі поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 мм і 120 мм, танків із важкої артилерії калібру 152 мм, по опорних пунктах у районі Троїцького бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки і Попасної - з СПГ, в районі Станиці Луганської - з гранатометів і кулеметів великого калібру.