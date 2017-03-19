На початку тижня в Україні збережеться прохолодна погода, пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом

Найближчої доби, 20 березня, погоду України визначатиме вологе повітря: місцями очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у східних областях помірні опади, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у південній і східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні Одеської області до 12°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві вдень 20 березня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 22,4 градуса тепла в 1990 році, а найнижчу - вночі на позначці 19,0 градусів морозу в 1942 році.

У вівторок, 21 березня, в західних і північних областях України місцями очікується невеликий дощ, у східних областях невеликий дощ із мокрим снігом, на решті територій - без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, в західних областях 0-5° тепла; вдень 7-13°, в західних, Вінницькій та Одеській областях 12-17°.

У Києві 21 березня вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 9-11°.