МВФ ще не визначився з новою датою засідання щодо України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще не визначився з новою датою засідання ради директорів з питання завершення третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі фонду.

"Засідання ради директорів, призначене на 20 березня, було відстрочене, щоб оцінити вплив останніх подій на програму співпраці. МВФ розраховує повідомити про нову дату засідання найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України зникло з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня. Будь-яка інформація про причини таких змін на сайті фонду відсутня. Порядок денний розписаний до 24 березня, і питання України в ньому немає.

За даними Мінфіну, перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

У свою чергу Національний банк України у відповідь на запити ЗМІ повідомляє, що Україна перебуває в програмі співпраці з МВФ. "Останній перебіг подій в країні потребує додаткового вивчення їх потенційного впливу на економіку і його урахування в макроекономічних прогнозах програми співпраці з фондом", - повідомляється на сторінці Нацбанку в соцмережі Facebook.

Національний банк, у свою чергу, також планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади окремих районів Донецької та Луганської областей. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики.

Раніше повідомлялося, що указом президент України Петра Порошенка від 16 березня вводиться в дію рішення РНБО від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну та фінансову політику. Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш фінансування, обсягом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В.Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 16 березня повідомив, що черговий кредитний транш МВФ у рамках програми EFF може надійти в Україну наступного тижня. "Засідання (ради директорів МВФ - ІФ) відбудеться наступного понеділка, і наступного тижня ми чекаємо на транш, що дуже позитивно", - сказав він, виступаючи на щорічній конференції інвесткомпанії "Драгон Капітал" у Києві минулого четверга.

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