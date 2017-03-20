Події

09:58 20.03.2017

У Києві на Південному мосту через ДТП обмежено рух автотранспорту

Рух транспорту на Південному мосту в Києві в напрямку з лівого на правий берег частково обмежено через ДТП, повідомляє Київська міськдержадміністрація з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

"У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталась 20 березня орієнтовно о 6:30, частково обмежено рух транспорту на Південному мосту в напрямку з лівого на правий берег. Станом на 9: 00 рух транспорту на мосту та під'їздах до нього з лівого берега значно ускладнено", - йдеться в повідомленні.

КК "Київавтодор" закликає водіїв по можливості обирати інші маршрути руху.

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