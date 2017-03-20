Події

09:58 20.03.2017

СБУ має проаналізувати інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій - Турчинов

Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження санкцій стосовно них, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов.

"СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків із країн Європейського Союзу, СНД та Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму", - сказав О.Турчинов.

Як повідомила прес-служба РНБО в неділю, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні ради розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.

"Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування в Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства", - додав О.Турчинов.

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