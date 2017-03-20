Бойовики за добу 50 разів обстріляли сили АТО

Бойовики за добу 50 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

На маріупольському напрямі по позиціях ЗСУ у районі Водяного протягом дня незаконні збройні формування вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітної установки, а увечері використали 122-мм артилерію.

Поблизу Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріл вівся з великокаліберних кулеметів, Лебединського - з гранатометів, а поблизу Мар’їнки і Красногорівки - з мінометів.

На донецькому напрямі по позиціях у районі Авдіївки ворог вів вогонь із гранатометів і кулеметів, здійснив обстріл із танка. Неподалік Невельського ворог обстріляв укріплення ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, а в районі Зайцевого, Луганського та Кам'янки - з гранатометів різних систем і кулеметів.

На луганському напрямі неподалік Новозванівки НЗФ двічі обстріляли позиції з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вівся вогонь з гранатометів різних систем.