Події

10:25 20.03.2017

Кабмін має намір створити гарячу лінію для туристів

Кабінет Міністрів України має намір створити гарячу лінію для туристів.

Згідно з розпорядженням №168 від 16 березня, відповідний пункт внесено до стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року.

Стратегія передбачає необхідність гарантування безпеки туристів і захист їхніх законних прав та інтересів, що сприятиме підвищенню якості надання туристичних послуг.

Планується створення гарячої телефонної лінії для прийому та ведення обліку звернень і скарг туристів, зокрема іноземних, а також надання необхідної інформації з питань туризму, виклику допомоги.

Планується також здійснювати моніторинг надзвичайних подій, що відбуваються з туристами в регіонах, та посилити відповідальність суб'єктів туристичної діяльності перед споживачами туристичних послуг.

Стратегія передбачає створення та ведення іноземними мовами туристичного інтернет-порталу "Відвідай Україну" ("Visit Ukraine") із представленням в єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України.

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