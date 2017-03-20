Кабмін уповноважив Мінсоцполітики визначати перелік документів для визнання товарів гуманітарною допомогою

Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство соціальної політики визначати перелік документів для визнання вантажів і засобів гуманітарною допомогою.

Згідно з постановою №146 від 16 березня, уряд встановив, що Мінсоцполітики визначає документи, необхідні для визнання вантажів, коштів, зокрема в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Крім того, скасовано обов'язкове нотаріальне оформлення копій установчих документів, які надають для включення юридичних осіб до Єдиного реєстру одержувачів гуманітарної допомоги.

Мінсоцполітики також має оприлюднити на своєму сайті рішення про включення юридичних осіб до зазначеного реєстру.

У доданому до постанови повідомленні зазначено, що це сприятиме забезпеченню прозорості процесу реєстрації.