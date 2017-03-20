Представник України в МВФ чекає на нові макророзрахунки для 4-го траншу EFF протягом кількох днів

Заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислав Рашкован сподівається на швидку переоцінку макропрогнозу українською стороною та швидкий розгляд радою директорів фонду відкладеного питання про виділення Україні четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF.

"Розраховую, що НБУ з Мінфіном зможуть протягом кількох днів надати необхідні макророзрахунки, і ми на Борді (раді виконавчих директорів МВФ - ІФ) зможемо незабаром повернутися до розгляду питання виділення коштів Україні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

В.Рашкован пояснив, що перенесення пов'язане з необхідністю надати МВФ час для оцінки впливу нещодавніх подій в Україні на умови та показники програми EFF.

"Річ у тому, що staff (апарат МВФ) підготував звіт своєчасно і наперед, звіт було надано членам ради директорів. Ми його розглянули вчасно. Але все це було фактично до останніх подій. Упевнений, що НБУ і Мінфін покажуть розрахунки і вплив останніх подій на показники, і ми швидко повернемося до розгляду", - зазначив представник України у фонді.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ через блокаду транспортного сполучення з неконтрольованими територіями на сході України перенесла запланований на 20 березня розгляд питання про завершення третього перегляду програми EFF і виділення за нею четвертого траншу кредиту розміром $1 млрд на невизначений термін. Українська сторона розраховує, що рада незабаром поверне це питання до порядку денного.

Національний банк уже повідомив, що планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади. З цією метою 20 березня відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики.

Указом президента України Петра Порошенка від 16 березня вводиться в дію рішення РНБО від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну та фінансову політику. Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш фінансування, обсягом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В.Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня.