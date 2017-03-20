Кабмін дозволив використовувати бюджетні кошти для творчих спілок ЗМІ на здійснення контролю за додержанням моралі

Кабінет Міністрів України дозволив використовувати кошти державного бюджету для творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси на здійснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Згідно з постановою №158 від 16 березня, відповідні зміни було внесено до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси.

Як повідомлялося, в травні 2015 року Кабмін ліквідував Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі.