Події

10:32 20.03.2017

Кабмін дозволив використовувати бюджетні кошти для творчих спілок ЗМІ на здійснення контролю за додержанням моралі

Кабінет Міністрів України дозволив використовувати кошти державного бюджету для творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси на здійснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Згідно з постановою №158 від 16 березня, відповідні зміни було внесено до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси.

Як повідомлялося, в травні 2015 року Кабмін ліквідував Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі.

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