Події

10:51 20.03.2017

Електромобілі для населення можуть подешевшати на 40% і більше в разі ухвалення необхідного законопроекту - Омелян

Електромобілі для населення України можуть подешевшати більш ніж на 40%, якщо буде ухвалено необхідний законопроект, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, наприкінці минулого тижня про це йшлося під час зустрічі робочої групи, яка працює над заходами щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Так, під час заходу презентували робочу версію законопроекту, спрямованого на стимулювання розвитку галузі електричного транспорту, який був розроблений Міністерством інфраструктури спільно з народними депутатами та представниками ринку.

Законопроект передбачає заходи зі стимулювання попиту на електричний транспорт, створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів та розвитку національного виробництва, поліпшення бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу у сфері пасажирських перевезень, розвиток інфраструктури та підвищення комфорту володіння електричним транспортом.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року В.Омелян заявив, що держава має створювати умови для розвитку ринку електротранспорту в Україні, стимулювати національне виробництво.

За словами міністра, метою України є частка продажу електромобілів серед інших авто - 15% уже в 2020 році, а також власне виробництво електрокарів.

Згідно з презентацією міністра, станом на листопад 2016 року в Україні налічувалося 1,630 тис. автомобілів. Їхній щорічний приріст становить 13,2%, частка в продажах - 0,7%.

У презентації міністра містилися ініціативи звільнити до 1 січня 2021 року ввезення електромобілів від сплати ПДВ, що знизить вартість електрокара на 16,8%; звільнити від сплати реєстраційного збору в ПФ під час першої реєстрації до 1 січня 2021 року (ще мінус 4,8% вартості) і до тієї ж дати - звільнити від сплати акцизу, що зонизить вартість авто на EUR109.

При виробництві українських електромобілів також пропонувалося до 1 січня 2028 року звільнити продаж електромобілів від сплати ПДВ, до 1 січня 2021 року – від сплати реєстраційного збору в ПФ під час першої реєстрації, такі самі, як і щодо імпорту пропонуються і посилювальні заходи, проте їх доповнено пунктами: встановлення нульового мита на імпорт комплектуючих до електромобілів, встановлення 180 днів відстрочки сплати ПДВ на імпорт комплектуючих та введення пільгової ставки податку на землю для виробників електромобілів до 1 січня 2028 року.

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