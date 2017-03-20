Події

10:57 20.03.2017

"Укрзалізниця" призначила 3 додаткові поїзди та збільшила періодичність курсування 4 потягів до шкільних канікул

ПАТ "Укрзалізниця" з огляду на підвищення попиту на подорожі в період шкільних канікул призначило додатковий потяг №231 Дніпро - Івано-Франківськ та збільшило періодичність курсування ще двох цілорічних потягів - №63/64 Дніпро-Одеса та №136 Одеса-Чернівці.

Як повідомила прес-служба ПАТ, пасажири можуть придбати квитки на три додаткові потяги, які курсуватимуть із 24 березня по 3 квітня з Києва, Харкова і Дніпра у найбільш популярному західному напрямку та на додаткові рейси чотирьох графікових поїздів.

Так, потяг №231 Дніпро - Івано-Франківськ відправиться з Дніпра 25 березня о 17:31 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 13:06. Назад з Івано-Франківська – 26 березня о 15:42, прибуде до Дніпра об 11:21. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні та вагони класу люкс. Потяг робитиме зупинки, зокрема, у Львові, Здолбунові, Шепетівці, Бердичеві, Козятині, Знам’янці.

Раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додатковий потяг №207/239 Київ-Ужгород відправленням із Києва 24, 31 березня, з Ужгорода 26 березня та 1 квітня, і на потяг №235 Харків-Ужгород, відправленням із Харкова 24 та 31 березня, з Ужгорода - 26 березня і 2 квітня.

У додаткові рейси потяг №63/64 Дніпро-Одеса вирушить із Дніпра 31 березня і назад з Одеси 1 квітня, а потяг №136 Одеса-Чернівці відправиться з Одеси 24, 26 березня і 2 квітня, з Чернівців 25, 27, 31 березня.

Раніше також повідомлялося про призначення у березні-квітні додаткових рейсів швидкісних потягів "Інтерсіті +" №728/727 Київ-Харків-Київ та №736/735 Київ-Запоріжжя-Київ.

"ПАТ "Укрзалізниця" постійно проводить моніторинг пасажиропотоку і в разі зростання попиту на залізничні подорожі в період канікул планує збільшити кількість додаткових поїздів та періодичність курсування популярних цілорічних потягів", - йдеться в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко очікує інфляції в 2017 році менше ніж 10%

Баулін виконує обов'язки голови КС як старший за віком суддя

У Києві на Південному мосту через ДТП обмежено рух автотранспорту

МВФ переніс термін розгляду виділення Україні траншу для перегляду макропоказників

Бойовики за добу 50 разів обстріляли сили АТО

ОСТАННЄ

Кошти від МВФ не "проїдаються", а забезпечують стабільність національної валюти - Порошенко

ВР сформує Рахункову палату у вівторок

Садовий має намір порушити питання щодо львівського сміття на зустрічі Гройсмана з мерами міст обласного значення 21 березня

Усі банки з російським держкапіталом в Україні провадять переговори щодо продажу

Сбербанк розблокував роботу відділення в Тернополі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
насосы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА