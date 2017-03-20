"Укрзалізниця" призначила 3 додаткові поїзди та збільшила періодичність курсування 4 потягів до шкільних канікул

ПАТ "Укрзалізниця" з огляду на підвищення попиту на подорожі в період шкільних канікул призначило додатковий потяг №231 Дніпро - Івано-Франківськ та збільшило періодичність курсування ще двох цілорічних потягів - №63/64 Дніпро-Одеса та №136 Одеса-Чернівці.

Як повідомила прес-служба ПАТ, пасажири можуть придбати квитки на три додаткові потяги, які курсуватимуть із 24 березня по 3 квітня з Києва, Харкова і Дніпра у найбільш популярному західному напрямку та на додаткові рейси чотирьох графікових поїздів.

Так, потяг №231 Дніпро - Івано-Франківськ відправиться з Дніпра 25 березня о 17:31 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 13:06. Назад з Івано-Франківська – 26 березня о 15:42, прибуде до Дніпра об 11:21. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні та вагони класу люкс. Потяг робитиме зупинки, зокрема, у Львові, Здолбунові, Шепетівці, Бердичеві, Козятині, Знам’янці.

Раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додатковий потяг №207/239 Київ-Ужгород відправленням із Києва 24, 31 березня, з Ужгорода 26 березня та 1 квітня, і на потяг №235 Харків-Ужгород, відправленням із Харкова 24 та 31 березня, з Ужгорода - 26 березня і 2 квітня.

У додаткові рейси потяг №63/64 Дніпро-Одеса вирушить із Дніпра 31 березня і назад з Одеси 1 квітня, а потяг №136 Одеса-Чернівці відправиться з Одеси 24, 26 березня і 2 квітня, з Чернівців 25, 27, 31 березня.

Раніше також повідомлялося про призначення у березні-квітні додаткових рейсів швидкісних потягів "Інтерсіті +" №728/727 Київ-Харків-Київ та №736/735 Київ-Запоріжжя-Київ.

"ПАТ "Укрзалізниця" постійно проводить моніторинг пасажиропотоку і в разі зростання попиту на залізничні подорожі в період канікул планує збільшити кількість додаткових поїздів та періодичність курсування популярних цілорічних потягів", - йдеться в повідомленні.