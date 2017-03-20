Усі банки з російським держкапіталом в Україні провадять переговори щодо продажу

Національний банк України заявляє, що всі українські банки з російським державним капіталом в Україні провадять переговори щодо продажу.

"Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють на сьогодні в Україні, провадять переговори про потенційно можливий продаж", - сказала заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.

За її словами, НБУ вважає продаж найкращим способом покинути ринок України, тому що "в сьогоднішніх умовах, на жаль, про якийсь розвиток у подальшому цих банків на території України говорити, звісно, не можна".

К.Рожкова зазначила, що можливий продаж банків не вплине на їхніх клієнтів.

Вона додала, що банки, які підпали під санкції, є ліквідними і можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Як повідомлялося, 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про застосування санкцій до п'яти банків із російським капіталом. Санкції терміном на один рік буде застосовано до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк" у частині заборони виводити капітал за межі України на користь пов'язаних із ними осіб.