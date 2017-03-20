Події

11:24 20.03.2017

Усі банки з російським держкапіталом в Україні провадять переговори щодо продажу

Національний банк України заявляє, що всі українські банки з російським державним капіталом в Україні провадять переговори щодо продажу.

"Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють на сьогодні в Україні, провадять переговори про потенційно можливий продаж", - сказала заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.

За її словами, НБУ вважає продаж найкращим способом покинути ринок України, тому що "в сьогоднішніх умовах, на жаль, про якийсь розвиток у подальшому цих банків на території України говорити, звісно, не можна".

К.Рожкова зазначила, що можливий продаж банків не вплине на їхніх клієнтів.

Вона додала, що банки, які підпали під санкції, є ліквідними і можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Як повідомлялося, 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про застосування санкцій до п'яти банків із російським капіталом. Санкції терміном на один рік буде застосовано до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк" у частині заборони виводити капітал за межі України на користь пов'язаних із ними осіб.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко очікує інфляції в 2017 році менше ніж 10%

Баулін виконує обов'язки голови КС як старший за віком суддя

У Києві на Південному мосту через ДТП обмежено рух автотранспорту

МВФ переніс термін розгляду виділення Україні траншу для перегляду макропоказників

Бойовики за добу 50 разів обстріляли сили АТО

ОСТАННЄ

Кошти від МВФ не "проїдаються", а забезпечують стабільність національної валюти - Порошенко

ВР сформує Рахункову палату у вівторок

Садовий має намір порушити питання щодо львівського сміття на зустрічі Гройсмана з мерами міст обласного значення 21 березня

Сбербанк розблокував роботу відділення в Тернополі

Директор ЄБРР в Україні розраховує на збільшення інвестицій у 2017 році до EUR1 млрд

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на диваны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА