Садовий має намір порушити питання щодо львівського сміття на зустрічі Гройсмана з мерами міст обласного значення 21 березня

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що має намір порушити питання щодо утилізації львівського сміття під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з мерами міст обласного значення у вівторок, 21 березня.

"Завтра запланована зустріч прем'єра з мерами обласних міст, думаю, там буде можливість детальніше поспілкуватися", - сказав А.Садовий журналістам перед засіданням Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання, чи має намір він обговорити проблему утилізації львівського сміття в розмові з прем'єром та президентом.

Мер Львова зазначив, що для вирішення проблеми потрібна не так допомога державних органів, як те, щоб вони не заважали.

Він також зазначив, що не має наміру подавати у відставку через ситуацію з відходами, що виникла в місті.

"В жодному разі, я працюю, маю цю честь, як обраний громадськістю Львова міський голова", - сказав А.Садовий.

Він також додав, що не має наміру подавати у відставку з посади керівника партії "Самопоміч".