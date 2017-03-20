ВР сформує Рахункову палату у вівторок

Верховна Рада у вівторок сформує Рахункову палату, заявляє голова парламенту Андрій Парубій.

"Хочу заявити про те, що у вівторок пропонується після обіду поставити питання про Рахункову палату", - сказав А.Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

За його словами, питання Рахункової палати потребує окремої процедури - для цього необхідно викликати людей із регіонів, які попередньо опрацьовані Бюджетним комітетом парламенту.

А.Парубій також повідомив, що до обіду Верховна Рада розгляне законопроекти, пов'язані з паливно-енергетичним комплексом і транспортною сферою.