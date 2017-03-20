Порошенко очікує інфляції в 2017 році менше ніж 10%

Президент України Петро Порошенко розраховує на інфляцію в 2017 році на рівні менше ніж 10%, а до 2019 року - 5% щорічно.

"Інфляція, тягар високих цін - те, що хвилює людей найбільше. Цього року вона вимірюватиметься, сподіваюся, вже однозначною цифрою - менше ніж 10%. А до 2019 року, це наше спільне завдання, ми маємо вийти на показник інфляції близько 5% річний", - сказав він під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.