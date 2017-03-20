Для запровадження страхової медицини не треба вводити нові податки - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що для запровадження страхової медицини в Україні немає необхідності вводити нові податки.

"Вона (страхова медицина - ІФ) потрібна на сьогодні українцям, і більше того, ми виходимо з ініціативою, що нам не потрібні додаткові податки для українців. Ми можемо змінити систему фінансування...і спрямувати ці кошти саме на страхування кожної української людини", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу "Україна" в неділю, відповідаючи на запитання про запровадження страхової медицини в Україні.

Він зазначив, що в питанні підвищення якості медичного обслуговування громадян може відіграти значну роль і місцева влада, яка має необхідні ресурси.