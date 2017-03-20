Порошенко очікує, що новий склад Верховного Суду почне працювати в травні-червні

Президент України Петро Порошенко розраховує, що новий склад Верховного Суду України розпочне роботу в травні-червні.

"Чекаю, що новий Верховний Суд почне працювати вже в травні-червні", - сказав він під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Президент зазначив, що до цього часу необхідно ухвалити нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи на чотириланкову.