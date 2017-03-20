Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував підтримку блокади Донбасу деякими місцевими радами.

"Я хотів би прокоментувати рішення місцевих рад. Шановні і дорогі друзі, а хоч хтось із вас хоча б приблизно проаналізував наслідки цієї блокади, чи провів обговорення, щоб чітко вийти до людей і сказати: це плюси блокади, а це мінуси, і ми беремо на себе відповідальність за всі негативні наслідки? Ні, ніхто цього не зробив", - сказав він під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Прем'єр також зазначив, що ніхто з місцевих керівників не зв'язався з ним із питання наслідків блокади.