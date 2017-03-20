Порошенко: Напад на голову Вищої ради правосуддя спрямований на зрив судової реформи, винних має бути покарано

Президент України Петро Порошенко розцінює напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка як спробу зірвати судову реформу та вимагає від правоохоронців швидкого та об'єктивного розслідування цього інциденту.

"Напад псевдоактивістів у балаклавах на голову Вищої ради правосуддя минулого тижня - це не що інше, як спроба зірвати судову реформу, законсервувати той неприйнятний стан речей, який панує нині в системі і який ми намагаємося змінити. Держава має і забезпечуватиме суддям і посадовим особам органів системи правосуддя належний захист", - сказав П.Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Глава держави зажадав від правоохоронних органів швидкого та неупередженого розслідування цього "кричущого" інциденту.

П.Порошенко також зазначив, що генеральний прокурор України Юрій Луценко забирає цю справу собі, і вона перебуватиме у нього на контролі.

Як повідомляла ВРП, пізно ввечері 17 березня понад людей у балаклавах напали на голову ради І.Бенедисюка та його дружину, голові ВРП довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря для самозахисту.

У повідомленнях, що з'явилися в соцмережах, зазначено, що конфлікт виник між головою ВРП та активістами молодіжного руху "Традиція і порядок". За інформацією одного з учасників інциденту, І.Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів, які звинуватили його в корупції.

До Дарницького управління поліції доправили 12 учасників конфлікту, де встановили їхні особи. Сюди також прибув їхній адвокат. Частина з доставлених відмовилися надавати будь--які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, інші зазначили, що ніяких хуліганських дій не вчиняли, а проводили мирну акцію.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом хуліганських дій і загрози (насильства) стосовно державного діяча за фактом подій біля будинку І.Бенедисюка.