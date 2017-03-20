Порошенко виступає за створення Служби фінансових розслідувань найближчим часом

Президент України Петро Порошенко відзначає необхідність реорганізації податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань.

"Моя пряма політична воля полягає в тому, що цю структуру, податкову міліцію, слід ліквідувати", - сказав П.Порошенко під час п'ятого засідання Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Він також зазначив, що в цій роботі потрібні "не силові, а аналітичні здібності, не груба сила і "маски-шоу", а ініціативна та конкретна робота".

За словами П.Порошенка, законопроект, необхідний для реорганізації податкової міліції, буде розроблено за активної участі парламенту, уряду, профільного комітету, а також громадськості, і президент готовий подати до Верховної Ради такий проект як невідкладний.

"Щоб уже в найкоротші терміни розпочала роботу нова служба фінансових розслідувань як принципово новий та інтелектуально-аналітичний орган", - уточнив президент.

Як повідомлялося, під час проходження законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу для поліпшення інвестиційного клімату (закон №1797-VIII) наприкінці 2016 року у ВР припустилися технічної помилки під час зміни нумерації пунктів.

"Де-юре правовий статус податкової міліції зараз - "поза законом". Де-факто її не ліквідовано, працівників не звільнено, провадження не передано, продовжує свою діяльність", - описала ситуацію народний депутат Тетяна Острікова (фракція "Самопоміч").

Міністр фінансів Олександр Данилюк у такій ситуації закликав до якнайшвидшого ухвалення закону про створення фінансової поліції, про що йдеться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом і категорично виступив проти відновлення податкової міліції.

Спроба Верховної Ради 23 лютого повернути податкову міліцію в правове поле провалилася - підтримана профільним парламентським комітетом поправка до законопроекту "Про оподаткування спадку" була розкритикована міністром фінансів О.Данилюком і набрала 194 голоси за необхідного мінімуму у 226 голосів.