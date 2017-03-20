Від початку АТО загинули 2629 українських військових, поранені 9,4 тисячі

Від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені - понад 9,4 тисячі, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Загальні бойові втрати наших військових у цій війні - 2629 людей. Із них 2220 військовослужбовців Збройних сил України, решта - представники Нацгвардії, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

А.Лисенко поінформував, що поранень дістали 9 тис. 453 учасники АТО, з них 7 тис. 664 - військовослужбовці ЗСУ.