Події

13:30 20.03.2017

Від початку АТО загинули 2629 українських військових, поранені 9,4 тисячі

Від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені - понад 9,4 тисячі, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Загальні бойові втрати наших військових у цій війні - 2629 людей. Із них 2220 військовослужбовців Збройних сил України, решта - представники Нацгвардії, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

А.Лисенко поінформував, що поранень дістали 9 тис. 453 учасники АТО, з них 7 тис. 664 - військовослужбовці ЗСУ.

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