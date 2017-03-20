Події

13:57 20.03.2017

Порошенко за скасування зобов'язання АМКУ призупиняти тендер держзакупівлі у разі скарги учасників

Президент України Петро Порошенко виступає за скасування зобов'язання Антимонопольного комітету України (АМКУ) призупиняти тендер державних закупівель у разі скарги його учасників на порушення умов конкуренції.

"У мене пропозиція: давайте ми спільно з урядом опрацюємо проект змін до законодавства, який зробить необов'язковим призупинення тендера Антимонопольним комітетом у зв'язку з поданням скарг. Якщо Антимонопольний комітет знайде підстави порушення конкурентного законодавства, він матиме право, а не обов'язок (призупинити тендер - ІФ)", - сказав він під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Президент зазначив, що такий законопроект має бути розглянуто на засіданні Національної ради реформ.

П.Порошенко наголосив, що готовий внести такий законопроект до Верховної Ради як невідкладний.

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