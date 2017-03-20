Події

14:01 20.03.2017

Україна засіяла ранніми яровими 273 тис. га

Україна в 17 областях засіяла 237 тис. га ранніми яровими зерновими та зернобобовими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з інформацією на сайті відомства, ярої пшениці посіяно 6 тис. га, або 3% до прогнозу, ярого ячменю - 178 тис. га (10%), вівса - 8 тис. га (4%), гороху - 81 тис. га (29%).

У Мінагропроді зазначають, що нині технічний парк АПК налічує 309 тис. тракторів і понад 50 тис. зернозбиральних комбайнів.

За даними департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, за перший місяць 2017 року аграрії придбали 341 одиницю техніки на суму близько 320,5 млн грн.

Як повідомлялося з посиланням на Мінагропрод, площі під ярими зерновими в 2017 році становитимуть 7,2 млн га, зокрема під ранніми - 2,4 млн га.

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