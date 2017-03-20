СБУ заборонила в'їзд в Україну 4 громадянам Сербії та громадянину Чехії за поїздку до Криму на річницю псевдореферендуму

Служба безпеки України на п’ять років заборонила в'їзд до країни чотирьом громадянам Сербії та одному громадянину Чехії за поїздку до анексованого Криму на третю річницю псевдореферендуму.

"Служба безпеки України перевірила інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн, які прибули на запрошення окупаційної влади "святкувати" третю річницю псевдореферендуму. З'ясувалось, що на території АР Крим незаконно перебувають чотири громадянина Сербії та один громадянин Чехії. СБУ ухвалила рішення про заборону їм в'їзду в Україну терміном на п'ять років", - написала речник СБУ Олена Гітлянська на сторінці у Facebook у понеділок.

За її даними, інформація про громадян України в цій делегації наразі не підтвердилася.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що СБУ має проаналізувати інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій. За його словами, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО розглядатиметься питання щодо введення проти них санкцій.