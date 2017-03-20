В ЄС уважно стежать за ситуацією навколо траншу МВФ Україні, але змінювати своє рішення про надання EUR600 млн не мають наміру

Рішення Європейського Союзу про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в EUR600 млн залишається незмінним, незважаючи на рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про перенесення терміну розгляду виділення Україні чергового траншу кредиту близько $1 млрд.

"Ми уважно відстежуємо ситуацію навколо рішення МВФ, але наразі наше оголошення, зроблене минулого четверга, 16 березня, залишається в силі, тобто Україна зможе отримати другий транш наприкінці березня - на початку квітня 2017 року", - йдеться у відповіді прес-служби представництва ЄС агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Раніше рада директорів МВФ через блокаду транспортного сполучення з неконтрольованими територіями на сході України перенесла запланований на 20 березня розгляд питання про завершення третього перегляду програми EFF і виділення за нею четвертого траншу кредиту у розмірі $1 млрд на невизначений термін.

Як повідомлялося, 16 березня Європейська Комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України у розмірі EUR600 млн.

Згідно з інформацією на сайті Єврокомісії, з цією виплатою загальна сума макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, сягне EUR2,81 млрд, що є найбільшою за обсягом макрофінансовою допомогою, яку ЄС виділив для країни, що не є членом ЄС.

Ця макрофінансова допомога надається Україні на два з половиною роки, до 4 січня 2018 року.