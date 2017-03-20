Вплив українських санкцій на російські банки буде обмеженим - Moody's

Вплив українських санкцій стосовно українських "дочок" російських банків на материнські банки буде обмеженим, вважають експерти рейтингового агентства Moody's.

"Прямий ефект від санкцій буде обмежений для російських материнських банків, оскільки їхні ризики в Україні становлять дуже малу частину їхніх балансів", - йдеться в огляді.

У ньому також наведено дані, згідно з якими на кінець 2016 року активи Сбербанку (Україна) становили 0,46% сукупних активів материнської організації, у ВіЕс банку (належить Сбербанку) - 0,04%, у Промінвестбанку ("дочка" ЗЕБ) - 2%, у БМ-банку ("дочка" ВТБ) - 0,03%, у ВТБ банку ("дочка" ВТБ) - 3,3%.

Водночас Moody's зазначає, що запроваджені санкції матимуть значний вплив на українські дочірні банки російських структур. "Негативна громадська думка, збільшення регуляторного тиску і невизначеність щодо майбутнього банків можуть призвести до перебоїв у проведенні операцій, шкоди репутації, це, найімовірніше, підірве довіру клієнтів", - йдеться в огляді. За оцінкою аналітиків агентства, ці негативні ефекти можуть призвести відпливу депозитів клієнтів, погіршення ліквідної позиції та стану бізнесу.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня президент України Петро Порошенко затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, запроваджені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал із країни на користь своїх материнських структур.