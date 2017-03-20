Події

14:41 20.03.2017

Вплив українських санкцій на російські банки буде обмеженим - Moody's

Вплив українських санкцій стосовно українських "дочок" російських банків на материнські банки буде обмеженим, вважають експерти рейтингового агентства Moody's.

"Прямий ефект від санкцій буде обмежений для російських материнських банків, оскільки їхні ризики в Україні становлять дуже малу частину їхніх балансів", - йдеться в огляді.

У ньому також наведено дані, згідно з якими на кінець 2016 року активи Сбербанку (Україна) становили 0,46% сукупних активів материнської організації, у ВіЕс банку (належить Сбербанку) - 0,04%, у Промінвестбанку ("дочка" ЗЕБ) - 2%, у БМ-банку ("дочка" ВТБ) - 0,03%, у ВТБ банку ("дочка" ВТБ) - 3,3%.

Водночас Moody's зазначає, що запроваджені санкції матимуть значний вплив на українські дочірні банки російських структур. "Негативна громадська думка, збільшення регуляторного тиску і невизначеність щодо майбутнього банків можуть призвести до перебоїв у проведенні операцій, шкоди репутації, це, найімовірніше, підірве довіру клієнтів", - йдеться в огляді. За оцінкою аналітиків агентства, ці негативні ефекти можуть призвести відпливу депозитів клієнтів, погіршення ліквідної позиції та стану бізнесу.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня президент України Петро Порошенко затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, запроваджені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал із країни на користь своїх материнських структур.

ВАЖЛИВЕ

СБУ найближчим часом ухвалить рішення про заборону на в'їзд російській співачці Самойловій

Серед версій нападу на голову ВРП Бенедисюка - перешкоджання його професійній діяльності

СБУ заборонила в'їзд в Україну 4 громадянам Сербії та громадянину Чехії за поїздку до Криму на річницю псевдореферендуму

П'ять українських військових поранені і травмовані в зоні АТО за минулу добу

Порошенко очікує інфляції в 2017 році менше ніж 10%

ОСТАННЄ

Україна за 2 міс. скоротила видобуток газу на 0,4%

Звільнення голови "Укртрансгазу" пов'язане з виявленими порушеннями під час проведення тендерів - Коболєв

Розслідування щодо Садового буде передано до іншої області для неупередженості - Луценко

Коболєв розраховує на збереження транзиту в разі залучення європейської компанії до управління ГТС України

В ЄС уважно стежать за ситуацією навколо траншу МВФ Україні, але змінювати своє рішення про надання EUR600 млн не мають наміру

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА