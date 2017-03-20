Коболєв розраховує на збереження транзиту в разі залучення європейської компанії до управління ГТС України

Залучення європейської компанії до управління газотранспортною системою (ГТС) України дасть змогу країні зберегти статус великого транзитера природного газу, вважає голова правління держхолдингу Андрій Коболєв.

"Ми вкотре як команда "Нафтогазу" закликаємо всі залучені до обговорення процесів навколо української ГТС сторони дослухатися до одного, на наш погляд, очевидного факту: без залучення великого, зрозумілого європейського партнера зберегти транзит територією України буде практично неможливо", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, необхідно продовжити процес поділу НАК за напрямами діяльності з передачею майна, яке нині використовує "Укртрансгаз" для транспортування газу, створеному ПАТ "Магістральні газопроводи України".

"Якщо спробувати залучити партнера в нинішню юридичну структуру "Укртрансгазу", до якої лише у пана І.Коломойського є претензії щодо повернення близько 11 млрд куб. м газу, то партнер туди не піде", - пояснив він.

А.Коболєв нагадав, що нині тривають переговори з великою європейською компанією, яка зацікавлена в тому, щоб розглянути входження в управління української ГТС.

"Ми сподіваємося, що саме залучення європейської компанії в управління ГТС України збереже левову частку ГТС, тому що це дасть нам змогу зберегти транзит. Питання про потенційне зменшення потужності доцільно порушувати лише після того, коли буде якась ясність, чи збереже Україна за собою транзит газу після 2019 року. За такої невизначеності ухвалювати рішення про виведення з експлуатації частини газопроводів, як мінімум, передчасно", - додав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 9 листопада 2016 року вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" у рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності.

За рішенням уряду, майно, використовуване нині "Укртрансгазом" для транспортування газу, має бути передане "Магістральним газопроводам України" протягом 30 днів із моменту набуття чинності остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом", за контрактами на період 2009-2019 рр.

Україна в 2016 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 82 млрд 200,1 млн куб. м. Зокрема, транзит газу через Україну до Європи минулого місяця становив 8,035 млрд куб. м, до Молдови - 386,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

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