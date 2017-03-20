Розслідування щодо Садового буде передано до іншої області для неупередженості - Луценко

Рішення про вручення меру Львова Андрія Садовому підозри прийматиме слідчий, знову заявляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Що стосується пана Садового, то я можу сказати таке: я ніде і ніколи не говорив про те, що він точно отримає підозру, і точно буде відсторонений від посади. Водночас пан Садовий дуже очікує саме такого повідомлення", - сказав Ю. Луценко журналістам у понеділок у Києві.

Він додав, що рішення про те, хто отримає таку підозру, прийматиме виключно слідчий.

"Щоб зняти всі страхи, які поширює мер Львова, я прийняв рішення, що слідство буде передано до іншої області, де буде забезпечено об'єктивне та неупереджене розслідування цієї справи", - сказав генпрокурор.

Ю. Луценко додав, що комунальне підприємство Львівської міськради "Збиранка" протягом багатьох років писало листи на ім'я керівника міста, так само, як і громадські активісти, про необхідність фінансування робіт з рекультивації. "Водночас усі ці листи ховалися в стіл", - сказав генпрокурор, уточнивши, що ніякої реакції на них не було.

Ю. Луценко нагадав, що в результаті пожежі на сміттєвому полігоні під Львовом загинули четверо людей, і за це має бути кримінальна відповідальність, як керівництва комунального підприємства "Збиранка", так і причетних до цього співробітників Львівської міськради.

Як повідомлялося, А. Садовий заявив у понеділок про свої припущення, що обласна прокуратура до 21 березня пред'явить йому підозру, після чого його можуть відсторонити від посади у судовому порядку, оскільки "поставлено (така - ІФ) завдання з високих кабінетів". При цьому він заявив про наміри наймати адвокатів і захищати свої права в суді.