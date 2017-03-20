Україна за 2 міс. скоротила видобуток газу на 0,4%

Видобуток природного газу в Україні в січні-лютому 2017 року знизився на 0,4% (на 14,5 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 3 млрд 325,7 млн куб. м, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, підприємства НАК "Нафтогаз України" за два місяці знизили видобуток газу на 1,4% (на 37 млн куб. м) – до 2 млрд 615,8 млн куб. м. Зокрема ПАТ "Укргазвидобування" скоротило видобуток газу на 1,2% (на 29,6 млн куб. м) – до 2 млрд 403,7 млн куб. м, ПАТ "Укрнафта" – на 4,1% (на 8,9 млн куб. м), до 210,6 млн куб. м.

При цьому в лютому-2017 зафіксовано видобуток ПАТ "Чорноморнафтогаз" у обсязі 1,5 млн куб. м газу, що пов'язано з отриманням компанією контролю над видобутком газу зі свердловин Стрілецької родовища після звернення ПРАТ "Пласт" до компанії про неможливість повною мірою виконувати функції оператора родовища, ліцензія на яке належить держкомпанії, від якого залежить газопостачання Генічеська.

Інші нафтогазовидобувні компанії країни в січні-лютому 2017-го наростили видобуток газу на 3,3% (на 22,6 млн куб. м) порівняно з січнем 2016-го – до 709,9 млн. куб. м.

Найбільшими газодобувачами за два місяці 2017 року також були ПрАТ "Нафтогазвидобування" – 270,38 млн куб. м (+9,8% до січня-2016), ТОВ "Еско-Північ" – 102,077 млн куб. м (-13%), ПрАТ "Укрнафтобуріння" – 63,125 млн куб. м (+49,6%), ПрАТ "Природні ресурси" – 36,47 млн куб. м (+1,2%), ТОВ "Куб-Газ" – 31,031 млн куб. м (-16,1%), СП "Полтавська газонафтова компанія" – 29,69 млн куб. м (+0,8%), ПрАТ "Девон" – 19,537 млн куб. м (-8,2%), ТОВ "Надра-Геоінвест" – 17,606 млн куб. м (+64,2%), ТОВ "Енергія-95" – 15,005 млн куб. м (-25%), ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" – 16,138 млн куб. м (-21,2%), ТОВ "Системойлінженіринг" – 12,595 млн куб. м (-10,5%), ТОВ "Регал петролеум" – 7,708 млн куб. м (-33,8%), ТОВ "Пром-енерго продукт" – 5,12 млн куб. м (-0,4%), ПрАТ "Пласт" – 3,93 млн куб. м (-8,6%), ТОВ "Сіріус-1" – 3,29 млн куб. м (-28%), ТОВ "Парі" – 3,11 млн куб. м (-18,8%), ПП "Нордік" – 2,928 млн куб. м (+100%), ТОВ "Укргаз Інвест" – 2,712 млн куб. м (+18,7%), ТОВ "Актив Газ Ресурс" – 2,138 млн куб. м (+100%), ТОВ "Надрагаз" – 2,026 млн куб. м (-3,1%), ТОВ "Українська бурова компанія" – 1,98 млн куб. м (+26,1%), ТОВ "Горизонти" – 1,524 млн куб. м (+1,1%), ТОВ "Макком-Груп" – 1,357 млн куб. м (+14,5%), ТОВ "Арабський Енергетичний альянс" – 1,36 млн куб. м (-52,5%), ПрАТ "Газінвест" – 1,34 млн куб. м (+0,1%), ТОВ "Бориславська нафтова компанія" – 1,027 млн куб. м (+4,6 рази), ТОВ "Східний геологічний союз" – 0,947 млн куб. м (-36,2%), ТОВ "Західнадрасервіс" – 0,879 млн куб. м (-71,2%), ПрАТ "Укргазвидобуток" – 0,852 млн куб. м (-96%), ТОВ "ТНГК" – 0,852 млн куб. м (-72,9%), ПАТ "Шахта ім. Засядька" – 0,819 млн куб. м (-38%), ТОВ "Укрнафтогазінвест" – 0,65 млн куб. м (-36,9%), СУКП "Дельта" – 0,51 млн куб. м (-29,1%), ТОВ "Сахалінське" – 0,48 млн куб. м (-91,8%), ТОВ "Укр-Аз-Ойл" – 0,445 млн куб. м (+100%), ТОВ "Нафтогазопромислова геологія" – 0,433 млн куб. м (+100%).

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила видобуток газу на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком – до 19 млрд 987,1 млн. куб. м. Підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили видобуток газу на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. Зокрема ПАТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тоді як ПАТ "Укрнафта" – знизило на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.