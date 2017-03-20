Бойовики обстріляли позиції сил АТО у Водяному з "ГРАДів"

Один український військовослужбовець загинув, восьмеро дістали поранень унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями позицій сил антитерористичної операції під с. Водяне Волноваського району Донецької області в понеділок, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як наголошується в повідомленні, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню "ГРАД" та іншої великокаліберної зброї, що підлягає відведенню згідно з Мінським домовленостями.

"Сьогодні, 20 березня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили Мінські домовленості і намагаються зробити все можливе, щоб зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Позиції українських військ у районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку обстріляли окупанти із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм і 122-мм артилерії, 120-ти і 82-х міліметрових мінометів", - повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

"За попередньою інформацією, в результаті боїв на Маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських захисників дістали поранення", - йдеться в повідомленні.