Події

15:28 20.03.2017

ДТЕК повідомив держоргани про втрату контролю над своїми підприємствами на НКТ

Енергохолдинг ДТЕК направив офіційні листи державним органам з повідомленням про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на тимчасово не контрольованих владою України територіях Донецької і Луганської областей (НКТ), повідомила прес-служба ДТЕК.

"Листи надіслано на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", ДП "Енергоринок", Фонду державного майна, Державної фіскальної служби та державні фонди", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадують, що таке офіційне інформування важливо, оскільки на підприємства ДТЕК на НКТ, відповідно до законодавства, покладається низка зобов'язань, які тепер не можуть виконуватися.

Як повідомлялося, ДТЕК 15 березня заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ. Зокрема, над ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВВП", ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

ВАЖЛИВЕ

В Україні значно потеплішає

СБУ найближчим часом ухвалить рішення про заборону на в'їзд російській співачці Самойловій

Серед версій нападу на голову ВРП Бенедисюка - перешкоджання його професійній діяльності

СБУ заборонила в'їзд в Україну 4 громадянам Сербії та громадянину Чехії за поїздку до Криму на річницю псевдореферендуму

П'ять українських військових поранені і травмовані в зоні АТО за минулу добу

ОСТАННЄ

Будівництво РКК "Циклон-4М" у Канаді планують забезпечити на комерційній основі - КБ "Південне"

Українці мають знати, хто і скільки платитиме за боргами МВФ - нардеп від "Нашого краю" Шахов

Суд скасував процедуру заочного розгляду справи т. зв."президента південно-східної України"

Німеччина передала 3 камери для спостерігачів ОБСЄ СММ

Закон про медреформу має бути ухвалено до кінця травня, інакше реформу доведеться відкласти - Супрун

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА