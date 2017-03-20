ДТЕК повідомив держоргани про втрату контролю над своїми підприємствами на НКТ

Енергохолдинг ДТЕК направив офіційні листи державним органам з повідомленням про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на тимчасово не контрольованих владою України територіях Донецької і Луганської областей (НКТ), повідомила прес-служба ДТЕК.

"Листи надіслано на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", ДП "Енергоринок", Фонду державного майна, Державної фіскальної служби та державні фонди", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадують, що таке офіційне інформування важливо, оскільки на підприємства ДТЕК на НКТ, відповідно до законодавства, покладається низка зобов'язань, які тепер не можуть виконуватися.

Як повідомлялося, ДТЕК 15 березня заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ. Зокрема, над ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВВП", ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.