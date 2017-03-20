Події

15:37 20.03.2017

Рейдовий тральник "Генічеськ" прийняв із кораблями з'єднання НАТО участь у тренуваннях Passex у Чорному морі ВМС

Рейдовий тральник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) "Геничеськ" разом із кораблями з'єднання Постійної військово-морської мінної групи НАТО №2 (SNMCMG2) у понеділок узяв участь у спільних тренуваннях типу Passex у Чорному морі.

Як повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ, мета тренувань полягає у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціонального тактичного з'єднання кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищення рівня взаємосумісності та придбанні офіцерами українських ВМС досвіду організації протимінної боротьби.

До складу тренувань входять проведення кораблів за тралом, тактичне маневрування, тренування із радіозв'язку, пошук і знищення мін.

З 17 до 20 березня тривав візит до порту Одеси кораблів з'єднання Постійної військово-морської мінної групи НАТО №2 (SNMCMG2) - штабного корабля "Контр-адмірал Черницький" ("ORP K. X. Czernicki" ВМС Польщі), морських тральників "Дуеро" ("ESPS Duero" ВМС Іспанії), "Ротвейл" ("FGS Rottweil" ВМС Німеччини) і "Аланія" ("TCG Alanya" ВМС Туреччини).

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