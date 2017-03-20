ЄБРР у травні відкриє представництво в Одесі

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у травні відкриє свій четвертий представницький офіс в Одесі, таким чином, завершивши формування таких представницьких офісів в Україні, повідомив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

"Для нас це головний і необхідний фактор для забезпечення регіонального розвитку та розвитку бізнесу в регіонах", – сказав він під час п'ятого засідання Ради регіонального розвитку в понеділок у Києві.

Ш. Аджунер нагадав, що наприкінці 2016 року такий офіс був відкритий у Харкові, два інших працюють у Києві та Львові.

Він також повідомив, що ЄБРР створює ще 15 центрів з підтримки бізнесу в Україні.

"Ми хочемо зробити так, щоб малі та середні підприємства нарощували свої конкурентні переваги у всіх регіонах країни. Малі та середні підприємства є ключем до сталого розвитку України. Вони зможуть допомогти деолігархізації економіки, її демонополізації", – наголосив Ш. Аджунер.

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" старший радник банку Антон Усов, відкриття офісу банку в Одесі попередньо заплановане на 26 травня цього року.

Ш. Аджунер зазначив, що ЄБРР розраховує в поточному році наростити портфель проектів в Україні і повернутися до показників EUR1 млрд нових проектів на рік. За його словами, вже є достатньо серйозний набір проектів як у державному секторі, так і в приватному. Серед них він виділив добудову Харківського метрополітену на EUR160 млн, електрифікацію "Укрзалізниці", проект з "Укрпоштою" щодо покращення якості обслуговування, а також інвестиції в портову та іншу інфраструктуру через програму концесії і приватного партнерства.

Глава представництва також повідомив, що банк продовжить підтримувати процес приватизації в Україні.