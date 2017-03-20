Події

16:10 20.03.2017

В Україні значно потеплішає

Найближчої доби із Західної Європи до України почне переміщатися більш тепле повітря атлантичного походження, повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду більшої частини території країни визначатиме поле підвищеного тиску, лише на сході - атмосферний фронт.

У східних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, вдень і на крайньому півночі місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, в західних, місцями у Вінницькій та Одеській областях до 15° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 21 березня найвища температура повітря була +20,3 у 1974 р., найнижча вночі -20 1942 р.

22 березня в західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17°, у західних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві - без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

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