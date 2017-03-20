Закон про медреформу має бути ухвалено до кінця травня, інакше реформу доведеться відкласти - Супрун

Закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, що регулює реформу сфери охорони здоров'я, має бути ухвалено до кінця травня 2017 року, інакше реформу доведеться відкласти до 2021-2022 рр.

Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

"Необхідно, щоб головний закон реформи було ухвалено до кінця травня поточного року, оскільки якщо відкладемо, реформа не проводитиметься до 2021-го або 2022-го року через політичний цикл", - сказала вона.

У. Супрун наголосила: "Якщо до кінця травня не буде прийнято (цей закон - ІФ), ми не зможемо виділяти з 2018 року кошти на сімейну медицину, не зможемо запустити сімейну медицину з липня поточного року, не зможемо прорахувати ціну послуги до 15 вересня, не потрапимо із вторинним і третинним рівнями (меддопомоги - ІФ) до бюджету на 2018 рік".

За словами міністра, МОЗ сподівається, що "на запрошення президента" зможе представити цей законопроект на Національній раді реформ.

"Реформу системи охорони здоров'я не робить один міністр або міністерство - це робить уся держава. Якісна й доступна охорона здоров'я - це абсолютно доступна мета. Ми починаємо платити за те, що нас лікують, а не за те, що ми в лікарні, і забезпечуємо гідну оплату праці лікарям", - наголосила вона.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроектів про гарантований пакет медичних послуг, уведення інституту єдиного національного страховика та запровадження системи співоплати за медпослуги, які не покриваються єдиним гарантованим пакетом. Згідно з розробленими проектами держава, зокрема, повністю покриватиме невідкладну меддопомогу, первинну меддопомогу та паліативну допомогу в останні дні життя. МОЗ пропонує, щоб обсяг послуг і тарифи затверджував Кабмін щорічно до 15 вересня.