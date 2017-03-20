Німеччина передала 3 камери для спостерігачів ОБСЄ СММ

Уряд Німеччини передав 3 камери спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) на Донбасі.

"Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель передав сьогодні три камери спостереження з високою роздільною здатністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Cхідній Україні. Спеціальні камери вартістю EUR172 тис. є частиною підтримки місії Німеччиною у вигляді техніки, фахівців і навчальних заходів", - йдеться в повідомленні посольства, поширеному в понеділок.

У свою чергу міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель у понеділок, 20 березня, в Берліні відзначив важливість роботи спостерігачів СММ ОБСЄ.

"Нам потрібна постійна присутність ОБСЄ на лінії зіткнення, і також нам потрібна інформація ОБСЄ щодо поточної ситуації. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб підтримувати місію спостерігачів з усією наполегливістю. Це вкрай необхідно: адже спостерігачі щодня зазнають численних труднощів і перешкод", - процитовано слова міністра прес-служби посольства.

"Лише за останні тижні їхні патрулі кілька разів обстріляли, а також знову був знищений розвідувальний дрон. Лише тоді, коли сторони конфлікту, нарешті, гарантуватимуть безпеку спостерігачів ОБСЄ та їхній необмежений доступ до зони конфлікту, останні зможуть в постійному режимі здійснювати нагляд за припиненням вогню", - додав він.

З. Габріель також зазначив, що найкраще технічне обладнання не зможе працювати, якщо самі сторони конфлікту, нарешті, не втілять в життя те, про що вони давно домовились, а саме припинять вогонь і відведуть озброєння.

"Доки зброя не мовчить і доки важке озброєння не відведено від лінії зіткнення, доти у нас не буде прогресу також і в політичному процесі і страждання людей безпосередньо на місці не закінчаться", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Як повідомлялося, З. Габріель 2 березня під час свого візиту до Києва анонсував передачу СММ ОБСЄ камер відео спостереження. "Ми привезли з собою 3 камери на підтримку (СММ - ІФ), камери для спостереження за ситуацією там. Звичайно ж все технічне обладнання і документацію", - сказав міністр.