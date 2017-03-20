Суд скасував процедуру заочного розгляду справи т. зв."президента південно-східної України"

Червонозаводський райсуд Харкова на підготовчому засіданні скасував рішення про заочний процес у справі щодо екс-голови апеляційного суду Луганської області Анатолія Візира, який проголосив себе т. з. "президентом південно-східної України".

"Суддя на підготовчому засіданні скасувала спеціальне (заочне – ІФ) розслідування на підставі клопотання адвоката, який заявив, що Візир на зв'язку і готовий бути (в суд – ІФ). Але після цього людина (А. Візир – ІФ) не з'явилася", - сказав на прес-конференції в понеділок начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов.

Він уточнив, що справа не розглядається, оскільки обвинувачений перебуває в розшуку.

"Фактично ми прийшли до звичайного порядку розгляду справи у суді... Спецрозслідування неможливе, тому що його скасували на підготовчому засіданні. Ми не можемо оскаржити це рішення. Фактично на сьогоднішній день кримінальне провадження в суді, а Візир перебуває в розшуку", - сказав І. Тарасов.

Як повідомлялося, в середині квітня 2014 р. у ЗМІ з'явилася інформація, що колишній голова Апеляційного суду Луганської області А. Візир проголосив себе "новообраним президентом південно-східної України" і звернувся до вільних громадян "Федеративної республіки Донбас" з закликом до насильницького захоплення державної влади та адмінбудівель на території Луганської, Донецької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, а також зміни територіальної цілісності України.

У листопаді 2014 р. перший заступник прокурора Харківської області Валерій Романов повідомив, що Генеральна прокуратура України змінила підслідність і передала справу стосовно А. Візира до прокуратури Харківської області.

А. Візир підозрювався у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації), ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність або недоторканність України), ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України. Однак, пізніше підозра ч. 1 ст. 353 було знято.

12 листопада 2015 р. прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, що прокуратура Харківської області ініціює процедуру заочного засудження стосовно А. Візира. Він також повідомив, що за оперативними даними СБУ, А. Візир перебував на території, тимчасово не підконтрольній Україні.

14 грудня 2015 р. обвинувальний акт було передано на Червонозаводський райсуд Харкова.

27 січня 2016 р. Червонозаводский райсуд Харкова задовольнив клопотання адвоката підозрюваного про звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ з проханням визначити підсудність справи за місцем вчинення інкримінованих А. Візирові злочинів.

ВССУ не знайшов підстав для зміни підсудності справи Колегія суддів Червонозаводського райсуду призначила слухання у справі на 22 березня.