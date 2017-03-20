Будівництво РКК "Циклон-4М" у Канаді планують забезпечити на комерційній основі - КБ "Південне"

Створення до 2020 року на території Канади ракетно-космічного комплексу (РКК) "Циклон-4М" заплановано в рамках комерційного проекту компаній космічного сектору Канади, США й України, фінансування проекту планує взяти на себе західний інвестор, повідомив український розробник ракетно-космічної техніки ДП "КБ «Південне»" (КБП, Дніпро).

Згідно з повідомленням на сайті КБП, у кооперації з побудови в Канаді ракетно-космічного комплексу "Циклон-4М", плани створення якого до 2020 року днями офіційно озвучила канадська Maritime Launch Services Ltd (MLS), мають намір узяти участь канадські, американські й українські компанії.

КБ "Південне" відповідатиме за розробку, відробіток і експлуатацію ракети-носія, об'єктів і систем наземного комплексу, ВО "Південний машинобудівний завод" має стати постачальником ракети-носія "Циклон-4М" для компанії MLS - уточнюється в повідомленні.

За даними КБП, фінансування проекту візьме на себе західний партнер: "Канадська компанія Maritime Launch Services Ltd виявила зацікавленість і за власною ініціативою планує реалізацію проекту винятково за рахунок власних коштів і фінансових інвестицій, залучених із комерційних джерел", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у КБП, ініціатори проекту вже провели робочі зустрічі з представниками різних органів влади Канади та канадської громадськості, отримали попередню підтримку та зацікавленість у реалізації проекту "Циклон-4М" на території Канади.

Згідно з повідомленням, нині MLS працює над отриманням дозволу на оренду державної землі для створення наземного комплексу в провінції Нова Шотландія та вже розпочала процедуру оформлення необхідних документів.

За даними MLS, компанія планує надавати послуги з доставки на низьку навколоземну орбіту корисних вантажів вагою до 5 тонн, а також вантажів до 3,35 тонн на сонячно-синхронну орбіту. Орієнтовна вартість запуску становить $45 млн. Перший запуск ракети-носія "Циклон-4М" у рамках проекту намічено на 2020 рік, а до 2022 року компанія планує забезпечувати не менше ніж вісім запусків за рік. Перше фінансування за програмою забезпечено 2016 року одним із засновників MLS - американською UPC.

Як повідомлялося, укладений Бразилією та Україною 2003 року договір про довгострокову співпрацю щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на бразильському пусковому центрі Алкантара було в односторонньому порядку денонсовано бразильською стороною влітку 2015 року. Згідно з раніше озвученою інформацією української сторони, на момент розриву співпраці ракета-носій "Циклон-4" була готова приблизно на 90%. Перший запуск ракети-носія "Циклон-4" з космодрому Алкантара з українським КА "Мікросат" і КА Nano Jasmine Токійського університету планувався на кінець 2014 року, проте через зовнішню агресію стосовно України бразильці різко знизили темпи робіт за проектом.

У Києві допускали, що рішення Бразилії про розрив співпраці на фініші перспективного проекту могло бути ухвалено під політичним тиском: бразильці розраховували на поглиблення співпраці з РФ. У новій ситуації Україна озвучила плани щодо створення альтернативного перспективного стартового майданчика для ракети-носія "Циклон-4" в Північній Америці.

Згідно з озвученими в грудні 2016 року оцінкам Державного космічного агентства України, фактичні витрати української сторони на реалізацію проекту РКК "Циклон-4" становлять на сьогодні $592 млн.