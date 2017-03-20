"ArcelorMittal Кривий Ріг" у 2017 р. збільшить інвестиції в оновлення і ремонти більш ніж наполовину

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) у 2017 році має намір збільшити капітальні інвестиції і фінансування ремонтів, підтримку працездатності обладнання та будівель на 75% порівняно з 2016 роком – майже до 11 млрд грн ($400 млн) з 6,3 млрд грн капітальних та операційних інвестицій у 2016 році.

Як повідомив генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Парамжит Калон на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок, у 2017 році власне капінвестиції становитимуть близько $250 млн, решта – ремонти, утримання обладнання і будівель.

"Група ArcelorMittal почала інвестувати у виробництво і виконує свої зобов'язання. Більшість проектів - близько 70% - спрямовуються на оновлення технологій або поліпшення стану навколишнього середовища – очисні споруди тощо", - пояснив топ-менежджер.

При цьому він зазначив, що серед головних проектів програми модернізації 2016 року були: реконструкція агломашини №6 агломераційного цеху №2, будівництво комплексу з приготування та вдування пиловугільного палива в доменну піч №9, реконструкція газоочистки конвертера №6, будівництво нової коксової батареї №6, реконструкція повітронагрівача №2 в ДП-9, будівництво киснево-регуляторного пункту для конвертерного цеху, реконструкція обертової печі №3 з установкою системи біопалива в вогнетривко-вапняному цеху.

Крім того, придбано 11 великовантажних автосамоскидів "БелАз" (130 тонн) для гірничого департаменту, проведено капітальний ремонт гірничої техніки, побудовано новий склад вугілля і коксу.

"На будівництво коксової батареї №6 потужністю 1,5 млн тонн коксу було витрачено $125 млн. Зараз батарею введено в експлуатацію. Також ввели в експлуатацію новий кисневий блок потужністю 37 тис. куб. м кисню на годину вартістю $85 млн. Почали будівництво МБЛЗ №2, буде побудована піч-ківш до нього. Продовжуємо модернізацію аглофабрики, модернізуємо коксову батарею №5, конвертер №4, повітронагрівач №2 у ДП-9, прокатний стан №4 із випуску арматури", - констатував П. Калон.

Гендиректор наголосив, що ArcelorMittal вкладає значні кошти в українське підприємство, нагадавши, що в планах – до 2020 року інвестиції в "ArcelorMittal Кривий Ріг" становитимуть близько $1,2-1,5 млрд.

"Основні завдання цього етапу інвестиційної програми "ArcelorMittal Кривий Ріг" – підвищити продуктивність виробництва, замінити застаріле обладнання на нове та екологічно безпечне, значно поліпшити екологічне середовище як у Кривому Розі, так і в усьому регіоні", - зазначив гендиректор.

Водночас топ-менеджер вказав на брак в Україні висококваліфікованих підрядників для реалізації великих інвестиційних проектів на меткомбінаті.

П. Калон також повідомив, що пріоритетом №1 як групи ArcelorMittal, так і "ArcelorMittal Кривий Ріг" є охорона праці, створення безпечних умов праці для працівників. У 2016 році, за його словами, "ArcelorMittal Кривий Ріг" інвестувало в охорону праці та заходи з промислової безпеки понад 278 млн грн. Витрати на природоохоронні заходи в минулому році становили 417,7 млн грн. При цьому фактичні викиди шкідливих речовин в атмосферу меткомбінату не перевищили дозволені державою. Основні екологічні показники впливу виробничої діяльності меткомбінату на навколишнє середовище порівняно з 2015 роком: обсяг скидання стічних вод знижено на 0,4%, обсяг утворення відходів - на 16,4%, розміщення відходів у навколишньому середовищі - на 12,7%.

У соціальний розвиток колективу комбінат інвестував 342,6 млн грн.

"Рівень середньої заробітної плати в ПАТ становив 8338,5 грн, тоді як середня зарплата у металургійній галузі – 6,717 тис. грн", - констатував керівник підприємства.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "Арселорміттал Берислав".

Корпорація Mittal Steel на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн. Потім меткомбінат було перейменовано на "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше – на "ArcelorMittal Кривий Ріг".

За даними підприємства, у власності Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРН) перебувають 95,128% його акцій.