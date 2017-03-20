Події

16:52 20.03.2017

Tesla припинить продаж найдешевшої моделі автомобіля 16 квітня

Американська Tesla Motors Co. відмовиться від виробництва найдешевшої версії своїх електромобілів - седана Model S.

З 16 квітня компанія припинить продаж цих машин, пише CNBC.

Model S має акумулятор ємністю 75 кВт, однак програмне забезпечення штучно обмежує його потужність рівнем у 60 кВт. Власники автомобілів можуть отримати повну потужність за рахунок придбання оновлення для ПО.

Tesla заявила, що припиняє продаж Model S, "оскільки більшість клієнтів у кінцевому підсумку проводять модернізацію до 75 кВт, і вони хочуть спрощення процесу замовлення" автомобіля.

У липні компанія планує розпочати виробництво седанів Model 3. Ціна базової комплектації становитиме, як очікується, близько $35 тис.

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