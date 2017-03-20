Під Водяним загинули 2, поранено 7 українських військових

Унаслідок обстрілу незаконними збройними формування позицій сил антитерористичної операції під с. Водяне Волноваського району Донецької області у понеділок загинули двоє українських військовослужбовців, семеро дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За уточненою інформацією, у результаті боїв на маріупольському напрямку загинули 2 військовослужбовців, ще 7 дістали поранення", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

За даними штабу, бойовики обстрілювали позиції українських військ поблизу с. Водяне Волноваського району Донецької області з реактивних систем залпового вогню "ГРАД" і великокаліберної артилерії, підлягають відводу згідно з Мінськими домовленостями. "Ворог випустив 40 снарядів калібру 152 мм, 40 снарядів калібру 122 мм та 55 мін калібру 120 мм. Крім того під час обстрілу противник застосував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ БМ-21 "ГРАД", здійснивши 65 пострілів", - йдеться в повідомленні.

Як пізніше у понеділок поінформував прес-центр штабу АТО, поблизу населеного пункту Водяне стався бій військовослужбовців Збройних Сил України з диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) противника.

"О 9:30 в районі населеного пункту Водяне дві групи противника в кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позиціях. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас підрозділ ЗС України висунувся вперед. Після того, як супротивник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію 152-мм і 122-мм, підрозділ відійшов на свої позиції", - зазначено в повідомленні.

Раніше в понеділок прес-центр АТО повідомив про одного загиблого і 8 поранених унаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО під Водяним, зазначивши, що це попередні дані.