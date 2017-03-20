EUR600 млн макрофінансової допомоги від ЄС надійдуть в Україну після транша від МВФ

Президент України Петро Порошенко повідомив, що EUR600 млн макрофінансової допомоги від Європейського Союзу надійде до України після перерахування транша в $1 млрд кредиту від Міжнародного валютного фонду.

"Це не просто $1 млрд (транш від МВФ - ІФ), який країні потрібен як повітря. Пов'язана з цим макрофінансова допомога Європейського Союзу, де ми також виконали всі критерії, яка надійде одразу після отримання коштів Міжнародного валютного фонду на рахунки Національного банку, і це EUR600 млн додаткових коштів", - сказав він, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Президент зазначив, що "намагалися окремі політикани разом з нашими зовнішніми ворогами поставити підніжку в ухваленні рішення щодо МВФ".