Події

17:23 20.03.2017

EUR600 млн макрофінансової допомоги від ЄС надійдуть в Україну після транша від МВФ

Президент України Петро Порошенко повідомив, що EUR600 млн макрофінансової допомоги від Європейського Союзу надійде до України після перерахування транша в $1 млрд кредиту від Міжнародного валютного фонду.

"Це не просто $1 млрд (транш від МВФ - ІФ), який країні потрібен як повітря. Пов'язана з цим макрофінансова допомога Європейського Союзу, де ми також виконали всі критерії, яка надійде одразу після отримання коштів Міжнародного валютного фонду на рахунки Національного банку, і це EUR600 млн додаткових коштів", - сказав він, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

Президент зазначив, що "намагалися окремі політикани разом з нашими зовнішніми ворогами поставити підніжку в ухваленні рішення щодо МВФ".

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