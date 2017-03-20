Події

17:36 20.03.2017

"Укртранснафта" закінчила заповнювати нафтою простійну нитку трубопроводу "Дружба"

ПАТ "Укртранснафта" закінчила витіснення водного консерванту й заповнення нафтою марки Urals простійної нитки трубопроводу "Дружба" на ділянці Мозир-Броди, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник гендиректора "Укртранснафти" Андрій Пасішник.

"Введення в експлуатацію ділянки нафтопроводу, яка протягом останніх трьох років перебувала на консервації, заплановано на поточному тижні. ... Запуск першої черги нафтопроводу не лише дозволить суттєво знизити витрати на електроенергію, пов'язані з транспортуванням нафти (під час її транзиту до Європи - ІФ), а також є завершальним технічним етапом, що дозволяє відновити транспортування нафти з моря на Мозирський НПЗ (Білорусь)", - сказав він.

Як нагадав А. Пасішник, з 2014 року транзит сировини територією України в напрямку Європи здійснювався тільки через одну нитку нафтопроводу "Дружба". "Розподіл навантаження між нитками нафтопроводу Мозир-Броди позитивно вплине на безпеку транспортування: підвищений тиск у діючій трубі ускладнював виявлення навмисних ушкоджень і незаконних втручань у роботу нафтопроводу", - зазначив він.

Співрозмовник агентства також додав, що наявність двох ниток трубопроводу відкриває нові можливості диверсифікації маршрутів транспортування нафти, зокрема з можливістю використання роздільного перекачування різних її сортів.

Як повідомлялося, "Укртранснафта" заповнювала простійну нитку трубопроводу "Дружба" на ділянці Мозир-Броди нафтою сорту Urals, яку до цього витягнули з нафтопроводу Одеса-Кременчук (там тепер транспортують Azeri Light).

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