Події

17:44 20.03.2017

В оновленому меморандумі з МВФ містяться базові положення пенсійної реформи – Рева

В оновленому тексті меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) містяться основні параметри пенсійної реформи, запланованої до проведення в Україні, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Коли ми готували до підписання меморандум, то основні параметри пенсійної реформи - ІФ) погоджували з Фондом, відповідно і з Мінфіном, тому базові положення узгоджені. Вони є в меморандумі", - сказав він у Києві в понеділок.

Міністр зазначив, що в питанні пенсійної реформи Кабінету Міністрів України вдалося переконати МВФ у правильності свого бачення реформи, що трапляється досить рідко.

А. Рева зазначив, що наразі над пенсійною реформою працює Міністерство соціальної політики, і вже напрацьовано її робочий варіант.

"У нас робочий варіант є, але ми його не обговорюємо, тому що його ще уточнюватимуть і обговорюватимуть усередині уряду", - сказав А. Рева.

Міністр додав, що виступає за якнайшвидше прийняття цієї реформи після її внесення урядом до Верховної Ради.

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