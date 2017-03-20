Події

18:21 20.03.2017

Троє українських військових загинули, восьмеро поранено в зоні АТО в понеділок

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з початку доби станом на 18:00 понеділка троє українських військовослужбовців загинули, восьмеро поранено, повідомляють у штабі АТО.

"Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Найбільше обстрілів позицій Збройних сил України з використанням важкого озброєння зафіксовано на маріупольському напрямку", - зазначається в понеділок у повідомленні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

За інформацією штабу, о 9:30 в районі населеного пункту Водяне відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків. "Згодом російські окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "ГРАД", артилерію калібру 152 122 мм. Укріплення обстрілювала артилерія калібру 122. Біля Широкиного ворог вів вогонь з мінометів і БМП", - зазначено в повідомленні.

На донецькому напрямку в районі Авдіївки незаконні збройні формування обстріляли позиції сил АТО з кулеметів крупного калібру, а пізніше додали танк. По шахті Бутівка вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм, а біля Луганського - з автоматичних гранатометів.

На луганському напрямку позиції ЗСУ неподалік Троїцького бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 і 120 мм, автоматичних гранатометів і кулеметів, біля Новозванівки і Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета, а Трьохізбенки – із протитанкового ракетного комплексу.

"Сьогодні Збройні сили України втратили трьох військовослужбовців, ще восьмеро українських захисників поранені", - зазначено в повідомленні.

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