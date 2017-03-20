Кабмін призначив заступником міністра екології Канцурака заступником голови Держекоінспекції

Кабінет Міністрів України звільнив Віктора Канцурака з посади заступника міністра екології та природних ресурсів і призначив його на посаду заступника голови Державної екологічної інспекції.

Згідно з розпорядженням уряду України №176 від 16 березня В. Канцурака звільнено з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу.

При цьому розпорядженням №179 від 16 березня він був призначений на посаду заступника голови Держекоінспекції строком на 5 років із випробувальним терміном у 3 місяці.

В. Канцурак обіймав посаду заступника міністра з квітня 2016 року, а до цього працював на посаді директора департаменту секретаріату Кабміну з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього середовища та агропромислового комплексу.