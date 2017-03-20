Події

18:44 20.03.2017

На сьогодні немає порушень заборони РНБО на вантажоперевезення через лінію розмежування на Донбасі

На сьогоднішній день немає порушень рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про тимчасове повне припинення вантажних перевезень через лінію розмежування з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей, сказав глава Служби Безпеки України Василь Грицак.

"Розроблено відповідні плани, скоординовані заходи між представниками усіх відомств. Передусым це Міністерство оборони, Національна поліція, Служба безпеки, військова служба правопорядку всі задіяні для того, щоб виконувати рішення РНБО. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день немає порушень", - сказав В. Грицак журналістам у понеділок у Києві.

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняла рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей, однак воно не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

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