Події

18:47 20.03.2017

Голова сільради на Київщині вимагав 250 тис. євро за оренду земельної ділянки

Голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київської області затримали під час отримання хабара співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Києва.

"Чиновник вимагав 250 тисяч євро від представника комерційного підприємства зі сфери будівництва та логістики за прийняття позитивного рішення про виділення в оренду земельної ділянки площею 70 гектарів", - повідомляє в понеділок прес-центр СБ України.

Правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні сільської ради після отримання усієї суми хабара.

У спецслужбі зазначили, що за цим фактом тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

У свою чергу генпрокурор України Юрій Луценко у своїй сторінці в Facebook уточнив, що на місці злочину правоохоронцями був затриманий голова Мартусовської сільради Бориспільського району в Київській області.

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