Група "Метінвест" перевела всі акції ІнГЗК з Metinvest B.V. на Metinvest Management B.V.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" перевела 99,767066% акцій ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (ІнГЗК, Кривій ріг Дніпропетровської обл.) з материнської компанії Metinvest B.V. на Metinvest Management B.V. (обидві - Нідерланди, зареєстровані за однією адресою).

Як повідомив ІнГЗК у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку з посиланням на отримані 20 березня дані ПАТ "Національний депозитарій України", у реєстрі акціонерів товариства станом на 15 березня 2017 р. сталися зміни серед власників більш ніж 10% акцій підприємства.

Згідно з документом частка Metinvest B.V. знизилася з 99,767066% статутного капіталу (СК) ІнГЗК (99,804993% у загальній кількості голосуючих акцій) до нуля внаслідок відчуження акцій на вторинному ринку.

При цьому частка Metinvest Management B.V. у підприємстві зросла з нуля до 99,767066% СК (99,804993% у загальній кількості голосуючих акцій) унаслідок придбання акцій на вторинному ринку.

У прес-службі "Метінвест" не пояснили причин зміни у складі акціонерів ІнГЗК і чи стосуватимуться подібні зміни інших компаній групи.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест" перевів 50% акцій ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (ЦГЗК, Дніпропетровська обл.) з Metinvest B.V. на Metinvest Management B.V. - зміни зафіксовано в реєстрі акціонерів товариства станом на 10 березня 2017 р. При цьому частка Metinvest B. V. знизилася з 99,7481% СК ЦГЗК до 49,7481%, а частка Metinvest Management B.V. зросла з нуля до 50% СК.

ІнГЗК спеціалізується на видобуванні та переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну. Виробляє два види залізорудного концентрату з умістом заліза 64,8% і 67%.

Виробнича потужність - 14 млн тонн залізорудного концентрату за рік.

Статутний капітал ПАТ "ІнГЗК" - 689,906 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.

ІнГЗК і ЦГЗК входять до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія групи "Метінвест".